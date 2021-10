Epic Games Store: in regalo un buono da 10 euro, ecco come riceverlo

Dopo aver svelato il gioco gratis Epic Store del 21 ottobre, i curatori del negozio digitale di Epic Games lanciano "Collegati e Risparmia", una nuova iniziativa promozionale che permette agli appassionati di PC gaming di ricevere in regalo un buono da 10 euro.

Come suggerito dal nome scelto da Epic per lanciare questa offerta, l'evento "Collegati e Risparmia" invita l'utenza PC a iscriversi al programma di email e avvisi di Epic Games per ricevere le comunicazioni sulle promozioni dello Store e rimanere sempre aggiornati sui giochi in uscita o sulle ultime novità legate ai giochi preferiti.

Per poter partecipare all'iniziativa basta perciò iscriversi alle email promozionali di Epic Games Store spuntando la relativa casella presente nella sezione Preferenze di Comunicazione consultabile dalla pagina del proprio account Epic Games.

Iscrivendosi al programma di email e avvisi di Epic tra il 15 ottobre e il 16 novembre si potrà ricevere un buono Epic del valore di 10 euro da spendere nel negozio digitale dell'azienda statunitense per l'acquisto di un qualsiasi gioco dal prezzo minimo di 14,99 euro. I buoni Epic non sono cumulabili e non possono essere utilizzati per effettuare preordini o acquisti di contenuti aggiuntivi, oggetti in-gane o valuta virtuale.

L'offerta coinvolgerà anche chi ha già effettuato l'iscrizione al programma di avvisi promozionali di Epic Games: come ringraziamento per aver scelto di restare in contatto con Epic, il colosso videoludico americano promette infatti di inviare un buono Epic del valore di 10 € a tutti gli utenti che avevano già attivato tale opzione dalle proprie Preferenze di Comunicazione.

Il termine ultimo per spendere il buono di 10 euro per i giochi idonei su Epic Games Store è fissato per le ore 08:59 italiane del 16 novembre.