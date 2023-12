Epic Games Store, qual è il nuovo gioco gratis di oggi? Tokyo è invasa da forze oscure

Era solo ieri quando, verso le 17:00 del pomeriggio, è arrivato il momento di tornare nelle lande desolate di Bethesda con il nuovo gioco gratis di dicembre dall'Epic Games Store. La piattaforma digitale di Epic Games ha sempre molto da offrire ai propri giocatori, ma è ancora tempo di un ultimo dono prima del 25 dicembre. Ma di cosa si tratta?

Gli ultimi giorni sono stati edulcorati da diverse sorprese: basti pensare, ad esempio, a quando il nuovo regalo dall'Epic Store ha derapato in grande stile il 22 dicembre, senza dimenticare la sopracitata avventura videoludica della serie Fallout che ha ammaliato milioni di giocatori nell'epoca PlayStation 3 e Xbox 360. Sebbene i regali siano stati numerosi, però, Epic Games Store ha ancora un altro gioco gratis da far riscattare a tutti i giocatori dalle ore 17:00 del 24 dicembre. Come di consueto, bisognerà affrettarsi all'acquisto senza costi aggiuntivi prima che sia troppo tardi.

Anche nel caso del titolo del 24 dicembre, anch'esso sarà disponibile fino alle 17:00 del giorno dopo, ovvero del 25 dicembre. Natale arriverà in grande stile grazie a Ghostwire Tokyo, l'esperienza videoludica che Epic ha offerto in dono ai propri utenti. Stiamo parlando del gioco realizzato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks nel corso del 2022. "Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera". "La popolazione di Tokyo è sparita nel nulla e le strade della città pullulano di forze non appartenenti a questo mondo". Siete interessati al regalo di Epic del 24 dicembre? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.