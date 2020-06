Epic Games Store: registrato un record di utenti connessi su GTA 5 e Civilization 6

Ancora una volta la strategia dell'Epic Games Store si dimostra vincente e la recente ondata di titoli tripla A gratuiti ha avuto i suoi vantaggi. Sembra infatti che sia Grand Theft Auto V che Civilization 6 abbiano visto l'arrivo di un'incredibile quantità di giocatori sui propri server.

Sono infatti stati in tantissimi a riscattare i prodotti gratuiti, al punto da far registrare al titolo Rockstar Games un incremento dei giocatori online del 245%, numeri importanti che rappresentano tutti potenziali acquirenti di microtransazioni. Discorso simile vale anche per lo strategico Firaxis, che ha visto un aumento degli utenti online del 477% e guadagni superiori del 52%, visto il recente lancio del Season Pass e di nuovi contenuti. Insomma, questa è l'ennesima prova che distribuire alcuni giochi in forma gratuita non è altro che una strategia vincente che può contribuire ad aumentare gli introiti facendo conoscere specifici prodotti a chi non aveva alcuna intenzione di comprarli o voleva provarli con mano prima di investirci del denaro.

A questo proposito, vi ricordiamo che a partire da giovedì 2 luglio 2020 sarà possibile scaricare gratis Conan Exiles su Epic Games Store, il quale resterà per sempre nella vostra libreria dal momento dell'attivazione.