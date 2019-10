Epic Games Store si rifà il look: ecco la nuova veste grafica

I giocatori sembrano avere un rapporto di odio-amore con Epic Games Store, dato che se da una parte la presenza di un concorrente per un colosso come Steam finisce sempre per favorire i consumatori, dall'altra la politica delle esclusive di Epic e uno store con poche funzionalità ha attirato nel corso del tempo diverse critiche.

È bene dunque in questo senso notare che perlomeno per quanto riguarda il look grafico, Epic Games sta cercando di porre rimedio ed ascoltare i consumatori, dato che lo store si è appena rinnovato ed è presente ora in una veste nuova e più ordinata.

Troviamo un gioco in evidenza in cima alla pagina, che in questo momento è The Outer Worlds (a proposito, avete letto la nostra recensione di The Outer Worlds?), e sotto elencate le nuove uscite.

Sotto la colonna delle nuove uscite, troviamo quella relativa ai giochi gratis della settimana, e sotto ancora la striscia dei giochi più venduti sullo store. Attualmente in testa c'è ancora The Outer Worlds, ma troviamo ancora Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Surviving the Aftermath e Control.

Scorrendo la homepage c'è spazio poi per i titoli in arrivo prossimamente, quelli in offerta e quelli più giocati in questo momento.

Insomma, un look che sembra offrire un tocco in più allo store, che effettivamente aveva bisogno di un rinnovamento. Che ne pensate?