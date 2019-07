Epic Games Store: rimandate alcune delle funzionalità inizialmente previste per giugno

Sono ormai trascorsi diversi mesi dal lancio ufficiale dell'Epic Games Store, nuova piattaforma digitale messa su dagli autori di Fortnite Battaglia Reale che sta aggiungendo alla propria libreria sempre più esclusive.

Nonostante tutto, però, il supporto allo store digitale non sta procedendo nel migliore dei modi e, al momento, devono ancora arrivare molte delle funzionalità che Epic Games aveva promesso per lo scorso mese. Sebbene non vi siano annunci ufficiali circa il rinvio di questi aggiornamenti, è possibile vederne il posticipo sulla pagina ufficiale Trello, attraverso la quale gli sviluppatori hanno spostato l'arrivo di funzionalità come il salvataggi cloud al mese corrente.

Tra le promesse fatte per il mese di giugno troviamo:

Possibilità di cercare i giochi attraverso tag e genere d'appartenenza

Miglioramenti al sistema di installazione dei giochi

Migliorie al sistema di gestione dei contenuti aggiuntivi

Miglioramenti alla modalità offline

Possibilità di includere video nelle pagine del negozio

Restyle delle pagine dedicate ai singoli giochi

Purtroppo solo le prime tre delle funzionalità elencate sopra è stata pubblicata puntualmente, mentre tutte le altre sono ancora in attesa di vedere la luce. Vista l'assenza di annunci da parte dei diretti interessati, è inoltre poco probabile che possa uscire qualcosa entro la fine del mese di luglio, nonostante sia quello il mese d'uscita di molte di queste novità stando a quanto scritto su Trello.

Insomma, il numero di esclusive sullo store continua a crescere ma le novità in termini di miglioramenti del client, sempre più richiesti da parte dell'utenza, stentano ad arrivare.

Sapevate che sull'Epic Games Store verrà regalato un nuovo gioco fino alla fine dell'anno corrente? Al momento è possibile riscattare gratuitamente Limbo, mentre a partire da domani arriveranno Moonlighter e This War of Mine.