Epic Games Store: rimborsi parziali se c'è stato un calo di prezzo

Sta attirando l'attenzione di molti utenti una modifica molto importante al sistema di rimborsi dell'Epic Games Store. Sembra infatti che, in alcuni casi, si possa ricevere indietro parte della cifra spesa al momento dell'acquisto di un gioco se questo viene messo in forte sconto nei giorni successivi.

Sappiamo tutti quanto possa essere fastidioso scoprire che il prezzo di un gioco è stato ridotto drasticamente a distanza di pochi giorni (se non ore, in alcuni casi) dall'acquisto ed Epic Games sembra saperlo molto bene, al punto da rendere felici gli utenti che si ritrovano in questa situazione. Pare che qualcosa del genere sia capitato a numerosi utenti a poche ore dal via delle tantissime offerte che vedono tra i protagonisti anche Control, Assassin's Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2. Alcuni dei giocatori che avevano acquistato questi titoli poco prima che venissero pesantemente scontati hanno infatti ricevuto una mail dai creatori di Fortnite che notificava l'avvenuto rimborso parziale.

In attesa che Epic faccia luce su questa faccenda, specificando quando e come si possa accedere a questi rimborsi, vi ricordiamo che per tutta la durata dei saldi sarà possibile riscattare un coupon di 10 euro sull'Epic Games Store, purché si acquisti un gioco il cui costo sia superiore ai 14,99 euro.

