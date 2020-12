Epic Games Store, al via i saldi di Natale: 10 euro di sconto per tutti

Dopo aver regalato a tutti una copia di Cities Skyline, Epic Games ha ufficialmente dato il via ai saldi natalizi sul proprio negozio ufficiale, accompagnando l'evento con un altro piccolo dono per tutti gli utenti.

Chiunque voglia fare acquisti sul negozio dei creatori di Fortnite Battaglia Reale potrà infatti approfittare di un coupon omaggio del valore di 10 euro, utilizzabile per l'acquisto di qualsiasi prodotto che abbia un valore di almeno 14,99 euro. Va precisato che il buono resterà valido fino al prossimo giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 11:00 italiane e che non è possibile acquistare più oggetti dal valore inferiore a quello segnalato, dal momento che l'Epic Games Store non vanta la presenza di un carrello.

Ecco di seguito alcuni dei titoli disponibili a prezzo scontato e ai quali potete applicare il buono omaggio:

Assassin's Creed Valhalla - 49,79 euro

Immortals Fenyx Rising - 40,19 euro

Godfall - 50,99 euro

Watch Dogs Legion - 40,19 euro

Mortal Shell - 20,99 euro

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 33,74 euro

Crysis Remastered - 17,99 euro

Star Wars Squadrons - 23,99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order - 23,99 euro

Vi ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni arriveranno altri giochi gratis sullo store di Epic, sul quale verranno distribuiti in totale 15 "regali di Natale".