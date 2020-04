Epic Games Store: saldi di primavera e tre nuovi giochi gratis disponibili ora

Nuova ondata di contenuti gratis su Epic Games Store! A partire da oggi (martedì 2 aprile) è possibile scaricare gratis tre nuovi giochi che si aggiungono al bundle di Paladins e Totally Reliable Delivery Service. Inoltre prendono ufficialmente il via i saldi primaverili.

Totally Reliable Delivery Service è gratis fino all'8 aprile, fino al 9 aprile è invece possibile scaricare Hob, Gone Home e Drawful 2 a costo zero. Dal 9 al 16 aprile sarà invece la volta di Sherlock Holmes Crimes & Punishment, inoltre è ora disponibile gratis anche un bundle di Paladins che include quattro campioni, altrettante skin ed un forziere di diamante, download a costo zero fino al 7 aprile.

Le sorprese però non finiscono qui perchè oggi prendono il via anche i saldi primaverili di Epic Games Store, tra i giochi in offerta citiamo Red Dead Redemption 2, Borderlands 3, Control di Remedy, Detroit Become Human, Zombie Army 4 Dead War, The Outer Worlds, The Division 2, Phoenix Point, Ghostbusters The Video Game Remastered, Rainbow Six Siege, Shenmue 3, Anno 1800 e tanti altri ancora.

Inoltre Epic ricorda che "i buoni Epic acquisiti durante le offerte delle feste scadranno il primo maggio 2020 alle 8:59 ora italiana e potranno essere usati per qualsiasi acquisto idoneo a partire da 14,99€!"