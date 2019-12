Epic Games Store: al via gli sconti dedicati ai The Game Awards 2019

L'Epic Games Store ha deciso di celebrare l'imminente show di The Game Awards 2019 con una serie di sconti dedicati ai titoli che hanno ricevuto una candidatura per uno dei vari premi, sulla scia di una tradizione che negli anni ha coinvolto altri negozi virtuali.

Sebbene la lista di titoli non sia certo sbalorditiva gli sconti hanno un certo peso, con tagli che variano dal 20% al 75%. La promozione legata ai The Game Awards 2019 sarà valida da oggi fino a lunedì 16 dicembre. Ecco la lista completa dei giochi scontati:

Borderlands 3

Outer Wilds

The Outer Worlds

Control

Rainbow Six Siege

Anno 1800

Metro Exodus

What the Golf

Trover Saves the Universe

The Division 2

Un'occasione ghiotta per recuperare qualche titolo e festeggiare l'imminente evento. Intanto, l'ultimo titolo gratuito dell'Epic Game Store è già pronto per il download. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il calendario con gli orari completi della serata dedicata ai The Game Awards 2019 è disponibile sulle pagine di Everyeye.