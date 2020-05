Epic Games Store: buono sconto 10 euro per tutti, ecco come richiederlo

Come parte dei Mega Saldi su Epic Games Store, la compagnia regala un buono sconto del valore di dieci euro per acquistare giochi e add-on nel negozio durante il periodo promozionale, ecco tutti i dettagli.

Il buono sconto può essere ottenuto effettuando un qualsiasi acquisto, riscattando un gioco gratis o semplicemente richiedendo il coupon seguendo queste semplici istruzioni.

Come ottenere il buono Epic Games Store

In home page troverete il pulsante "Ottieni il tuo buono Epic" per richiedere il codice sconto, in caso contrario riceverete automaticamente un buono sconto da dieci euro quando riscattate un gioco gratis (come GTA 5 gratis per PC) o effettuando acquisti per almeno 14,99€ durante il periodo promozionale, ovvero fino alle 17:00 del prossimo 11 giugno. Lo sconto di dieci euro verrà applicato automaticamente al carrello, il buono può essere utilizzato entro il primo novembre 2020.

Il buono potrà essere usato anche per l'acquisto di giochi e DLC già scontati a patto che il totale spesa del carrello sia superiore ai 14,99 euro. Tra i giochi in offerta su Epic Games Store troviamo ad esempio Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, Control e The Outer Worlds solamente per citarne alcuni ma la lista è davvero sterminata, con un ricambio continuo.