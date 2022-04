Epic Games Store, la sezione Obiettivi disponibile: presto ulteriori novità

Come anticipato lo scorso autunno dal team di Epic Games, il colosso videoludico ha provveduto ad aggiornare il proprio launcher, introducendo una sezione dedicata agli Obiettivi nell'Epic Games Store.

Ora disponibile, l'area "I miei obiettivi" consente di visualizzare diversi aspetti delle proprie statistiche. Descritto da Epic Games come "la combinazione di una bacheca di trofei e un punto di ritrovo per amici", quest'ultima include anche una scheda Amici, dalla quale visitare la pagina di un amico e visionare i suoi obiettivi e progressi. In particolare, quest'ultima includerà il numero di obiettivi sbloccati, i giochi in cui è stato raggiunto il livello platino e i punti esperienza accumulati. Inoltre, la scheda Obiettivi permette di visualizzare i progressi per ciascun gioco, elencando il numero di obiettivi sbloccati. Ovviamente, la funzionalità può essere limitata andando a intervenire sulle impostazioni legate alla privacy del proprio account Epic.



Contestualmente all'abilitazione delle novità legate agli Obiettivi, il team di Epic Games ha inoltre anticipato il prossimo arrivo nel launcher di valutazioni e sondaggi. Questi ultimi appariranno con cadenza saltuaria alla chiusura di un gioco, proponendo domande a risposta multipla relative all'esperienza offerta dal titolo. Questo sistema - che chiederà ad esempio informazioni relative alla difficoltà - andrà poi ad ampliare il set di dettagli riguardati il gioco presenti nella relativa pagina dello store Epic Games. Infine, è in arrivo anche un centro notifiche, volto a radunare in un unico punto d'accesso tutte le notifiche legate alla propria attività sul launcher. Questa modifica prenderà il via a breve, con l'iniziale inclusione delle notifiche legate ad aggiornamenti social e alla lista dei desideri.



In chiusura, ricordiamo che quest'oggi avrà luogo un nuovo evento di presentazione dell'Unreal Engine 5.