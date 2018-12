Epic Games Store e la sfida a Steam: in regalo due giochi gratuiti al mese

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Epic Games Tim Sweeney ha fornito delle succulente anticipazioni sull'offerta che accompagnerà il lancio dell'Epic Games Store, la nuova piattaforma di distribuzione digitale per PC e Mac che proverà a insidiare il predominio di Steam nel settore.

Oltre a confermare il supporto alle mod, un catalogo eterogeneo e la volontà di offrire la libertà più assoluta agli sviluppatori che vorranno proporre i loro titoli nel negozio, il boss di Epic annuncia che per tutto il prossimo anno gli iscritti allo Store potranno scaricare gratuitamente dei giochi.

"Tra le altre cose, il negozio proporrà anche un videogioco gratuito ogni due settimane per tutto il 2019", assicura Sweeney che fornisce anche degli interessanti indizi sulla tipologia di titoli che verranno resi disponibili gratuitamente attraverso le pagine del nuovo Store affermando, nella fattispecie, come "Epic sta finanziando questi progetti in modo tale che i giocatori possano sperimentare la vasta gamma di esperienze creative che saranno accessibili all'interno del negozio".

A giudicare dalle parole del CEO di Epic Games, quindi, nella rosa dei videogiochi gratuiti mensili non troveremo titoli di terze parti come avviene in ambiente console con i servizi in abbonamento come PlayStation Plus o i Games With Gold di Xbox Live Gold ma, a quanto sembra, comprenderà solo dei giochi inediti o, comunque, sviluppati internamente da Epic Games e dalla galassia di team indipendenti che sforna mondi digitali partendo dall'ottima base tecnologica offerta dal motore Unreal Engine 4.

Maggiori informazioni su Epic Games Store, sulle modalità di adesione alla piattaforma di distribuzione e sulla natura dei titoli che saranno proposti gratuitamente agli iscritti verranno comunicate dagli stessi vertici di Epic durante i The Game Awards 2018 che si terranno venerdì 7 dicembre alle ore 02:30 italiane.