Epic Games Store si aggiorna con la nuova funzionalità di ricerca

Nonostante Epic Games Store possa già vantare alcune importanti esclusive, come Hades, Metro Exodus (per un anno) e Tom Clancy's The Division 2 (assieme ad Uplay), deve farne ancora molta di strada per raggiungere un competitor ben più anziano come Steam, sia dal punto di vista del catalogo sia per quanto concerne le funzionalità del client.

Per fortuna, la compagnia di Tim Sweeney si sta lentamente mettendo al passo su ambedue i versanti. Quest'oggi, ad esempio, L'Epic Games Launcher e la versione web dello store hanno ricevuto un importante aggiornamento che ha introdotto una funzione data per scontata da molti, ma che risultava assente fin dal debutto: la ricerca dei giochi. Come mai non era ancora presente? A questa domanda ha dato una risposta Sergey Galyonkin, director of publishing presso Epic Games e creatore del progetto SteamSpy: "Abbiamo lanciato lo store con tre giochi, non c'era bisogno di una funzione di ricerca", ha spiegato sul suo account Twitter ufficiale.

Per l'occasione, ha anche fornito un'anticipazione per il futuro: "Aggiungeremo nuove funzioni quando aumenteranno i giochi, come le pagine". Al momento, infatti, è possibile navigare nell'Epic Games Store solamente scrollando verso il basso. Non esistono pagine tematiche dedicata ai differenti generi o ai singoli sviluppatori come sulla concorrenza, giusto per fare un paio di esempi. Ancora assenti, inoltre, le recensioni, il cui arrivo era stato anticipato più di un mese fa.