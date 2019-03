Epic Games Store si aggiornerà nei prossimi mesi con nuove funzionalità

Cambiamenti in arrivo su Epic Games Store: la software house ha infatti annunciato che sulla propria piattaforma stanno per essere apportate delle importanti modifiche nei prossimi mesi, che aggiungeranno alcune funzioni basilari per migliorare l'esperienza degli utenti con lo shop.

Tali migliorie sono state rese pubbliche in una "roadmap", una sorta di tabella di marcia consultabile dagli utenti sul sito ufficiale. Lo shop online aveva già di recente ricevuto un update che rendeva possibile effettuare il pre-load dei giochi, ed era stata poi aggiunta la funzione di ricerca nell'Epic Games Store.

Nei prossimi tre mesi sono in arrivo i salvataggi via cloud, aggiornamenti per la modalità offline e un redesign generale della pagina, mentre in un periodo stimato tra i quattro e i sei mesi saranno aggiunte le wishlist, le recensioni, i bundle e il supporto alle mod.

Per il futuro invece sono previsti gli achievement e tante altre nuove funzionalità, per la verità assolutamente non rivoluzionarie e già presenti su altri store concorrenti come Steam, Origin, Uplay e tanti altri, ma che faranno sicuramente piacere a chi effettua regolarmente acquisti sulla piattaforma, che sta acquisendo sempre più popolarità, tanto che per alcuni l'ascesa di Epic Games Store potrebbe rappresentare la fine di Steam.