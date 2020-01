Epic Games Store: Sundered disponibile gratis, svelato il prossimo gioco in regalo

Continuano senza sosta i regali settimanali sull'Epic Games Store, il client dei creatori di Fortnite Capitolo 2 sul quale è ora possibile aggiungere senza costi aggiuntivi alla propria libreria il metroidvania intitolato Sundered: Eldritch Edition.

VI basterà effettuare il login al client (o accedere allo store direttamente dal sito ufficiale) per effettuare la transazione che non vi costerà un solo centesimo, così da arricchire ulteriormente la vostra videoteca sull'Epic Store, che dovrebbe ormai essere piuttosto corposa. Vi ricordiamo infatti che nel corso delle festività natalizie sono stati regalati numerosi giochi tra i quali troviamo anche Darksiders, Darksiders 2, Steep, Celeste ed Ape Out.

Se prima di riscattare il gioco gratuito volete scoprire se il vostro PC è in grado di far girare il gioco, eccone di seguito i requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 (versione a 64-bit)

Processore: 1,8 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: compatibile con DirectX 10 e con almeno 256 MB di memoria

DirectX: Versione 10

Archiviazione: almeno 3 GB di spazio disponibile

Va precisato che l'offerta legata a Sundered: Eldritch Edition sarà valida fino alle ore 17:00 del 16 gennaio, momento nel quale a prendere il posto di titolo gratuito della settimana sarà il platform Horace.