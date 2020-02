Epic Games Store svela i due giochi gratis della prossima settimana

Come promesso, questo pomeriggio Epic Games ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis, InnerSpace, un gioco di esplorazione basato sulle scelte compiute dai giocatori. Come di consueto, contestualmente al nuovo regalo ha anche svelato i titoli previsti per la prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 5 marzo, tutti gli utenti della piattaforma digitale per PC potranno aggiungere gratis alla loro raccolta due nuovi giochi, ovvero GoNNER e Offworld Trading Company.

GoNNER è un platform procedurale con elementi roguelike definito dagli stessi sviluppatori "difficile come l'inferno". La storia narra dell'amicizia tra Ikk, Death e una gigantesca balena spaziale chiamata Sally. Offworld Trading Company, invece, è uno strategico in tempo reale sviluppato dal Lead Designer di Civilization IV (uno che se ne intende, in altre parole). L'obiettivo dei giocatori è quello di colonizzare il pianeta Marte, divenuto un terreno fertile per le mega-corporazioni terrestri. A partire dal giorno e dall'orario indicati potrete aggiungerli alla vostra raccolta dirigendovi su questa pagina. Al momento, come già riferito, trovate disponibile al download gratuito InnerSpace. Non lasciatevi sfuggire tutti questi giochi!