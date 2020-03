Epic Games Store svela i tre giochi gratis della prossima settimana

Come promesso, alle 17:00 in punto di oggi 5 marzo Epic Games Store ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti due nuovi giochi gratis, ovvero GoNNER e Offworld Trading Company. Al contempo, ha anche svelato che la prossima settimana regalerà ben tre titoli, ovvero Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike e Mutazione.

Anodyne 2: Return to Dust è un gioco d'avventura in 3D ispirato ai classici per PlayStation 1, che in determinate circostanze muta completamente forma trasformandosi in un titolo 2D in stile Zelda. A Short Hike vi calerà nei panni di un uccello per farvi esplorare con una visuale isometrica un'isola realizzata con un particolare stile 3D "pixellato". Mutazione, infine, è un gioco d'avventura in 2D che mescola drammi familiari ed emozionanti avventure.

Potrete aggiungere i tre giochi gratis alla vostra raccolta - dove rimarranno per sempre - a partire dalle ore 17:00 di giovedì 12 marzo. Non dovrete far altro che dirigervi su questa pagina, dove al momento trovate disponibili i già menzionati GoNNER e Offworld Trading Company.