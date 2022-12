Epic Games Store: svelato il gioco gratis del 16 dicembre, Mortal Kombat 11 tra i rumor

Sono tornati i 15 giochi gratis di Natale su Epic Games Store e se il primo regalo (Bloons TD6) non è stato particolarmente entusiasmante, le cose potrebbero presto migliorare, già a partire da oggi 16 dicembre.

Come noto, la carta regalo utilizzata da Epic Games Store nei post social svela spesso il regalo misterioso e il gioco gratis di oggi potrebbe essere Horizon Chase Turbo, almeno a giudicare dal trofeo che si intravede in mezzo ad altre decorazioni, realizzato con un design simile alle coppe del gioco di corse in stile OutRun.

Sarà davvero Horizon Chase Turbo il gioco gratis di oggi? Lo scopriremo alle 17:00 di venerdì 16 dicembre. In attesa che il "solito" Billbil-kun sveli la lista completa (come accaduto nel 2020 e 2021) sono partite le prime speculazioni sui prossimi giochi in regalo e tra i tanti c'è chi cita Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts e Mortal Kombat 11, con quest'ultimo che potrebbe arrivare il 19 dicembre.

Previsioni che non possono essere escluse a priori, probabilmente Epic Games Store opterà per il consueto mix tra giochi indipendenti, AA e grandi blockbuster AAA, questi ultimi riservati solitamente ai giorni festivi come 24 e 25 dicembre, lo scorso anno per Natale è stato regalato Prey... niente male, vero?