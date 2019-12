Epic Games Store: gli sviluppatori potranno guadagnare di più dagli acquisti in-game

Come annunciato dal CEO di Epic Tim Sweeney, l'Epic Games Store è ora in grado di offrire agli sviluppatori più controllo sui sistemi di pagamento per gli acquisti in-game presenti nei loro giochi. Potenzialmente, ciò si tradurrà in maggiori margini di guadagno sulle microtransazioni.

In precedenza era possibile utilizzare solo il sistema di pagamento approvato da Epic Games, con tutte le restrizioni del caso. A partire da adesso, invece, gli sviluppatori dei giochi presenti su Epic Games Store possono scegliere il loro sistema di pagamento per gli acquisti in-game, con la possibilità di ottenere margini di guadagno maggiori da questi ultimi.

Come riportato da Gamasutra, la conferma è arrivata direttamente dal CEO Tim Sweeney, il quale ha sottolineato che da adesso Epic Games Store "supporta il diritto degli sviluppatori di scegliere tra i migliori negozi, sistemi di acquisto in-app, servizi online e motori".

Dal punto di vista dei giocatori e dei consumatori, questa nuova policy di Epic Games Store non cambierà più di tanto le carte in tavola. Le cose cambieranno invece per gli sviluppatori, che in questo modo potranno usufruire di margini di guadagno ancora più convenienti dagli acquisti in-game dei loro giochi, un ulteriore incentivo per pubblicare i loro prodotti sulla piattaforma digitale di Epic.

