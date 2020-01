Epic Games Store: sono in tantissimi gli utilizzatori del codice 'supporta un creatore'

Come avrete sicuramente notato, Epic Games ha diffuso nelle ultime ore gli incredibili numeri del suo Epic Games Store, il quale vanta ben 108 milioni di clienti registrati che hanno speso quasi 700 milioni di dollari per l'acquisto di giochi e DLC. Sembra però siano stati in molti anche ad usufruire della funzionalità Supporta un Creatore.

Sono infatti stati infatti 1.773.180 gli utilizzi dei codici utili a supportare un influencer in occasione dell'acquisto di prodotti sullo store digitale. per chi non sapesse di cosa si tratta, il supporta un creatore è una funzionalità ideata da Epic Games molto interessante e che punta ad aiutare i content creator a guadagnare. Ad ogni personalità è infatti associato un preciso codice che solitamente corrisponde al nickname utilizzato sul client e che, se inserito al momento dell'acquisto di giochi o contenuti aggiuntivi, permette di inviare parte della cifra spesa al personaggio.

Grazie al Supporta un Creatore sono stati i "creator" di ben 235 paesi a poter guadagnare e non è da escludere che tale funzionalità possa espandersi nei prossimi mesi. Di recente è stato infatti dato il via ad una sorta di evento extra durante il quale gli influencer potevano ottenere guadagni bonus tramite l'utilizzo del loro codice o giocando al nuovo free to play di Epic intitolato Battle Breakers.

In attesa di scoprire quali sono le novità in arrivo sull'Epic Games Store, vi ricordiamo che fino al prossimo giovedì potrete riscattare gratuitamente Sundered: Eldritch Edition, dopo il quale sarà scaricabile sempre in forma gratuita il platform Horace. Proprio oggi l'azienda ha infatti confermato che i regali settimanali continueranno ad arrivare per tutto il 2020.