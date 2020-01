Epic Games Store: The Bridge disponibile da ora, svelato il prossimo gioco gratuito

Come di consueto, Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi che potranno essere scaricati gratuitamente. Il primo è The Bridge, rinomato puzzle game che prende ispirazione dalle opere di Escher, mentre il secondo è il famoso Farming Simulator 2019 che farà la gioia di tutti gli agricoltori in erba.

The Bridge, già disponibile per il download (e lo resterà fino alle 17:00 del 30 gennaio), è un gioco di logica pieno di rompicapi che costringono i giocatori a cambiare il proprio punto di vista sulla fisica e sulla prospettiva. I 48 puzzle proposti spingeranno i giocatori verso manipolazioni della gravità, dimensioni parallele e altri assurdi sconvolgimenti, il tutto traendo ispirazione dalle architetture impossibili di M.C. Escher. Potete trovare la nostra recensione a questo link.

Farming Simulator 2019 sarà invece disponibile dal 30 gennaio. La famosa simulazione agricola permetterà ai giocatori di guidare più di 300 tra mezzi e macchinari autentici, nel tentativo di dare vita alla propria moderna fattoria con colture e animali differenti per ognuna delle due mappe (Europa e America) disponibili. Anche in questo caso, potete trovare la recensione sulle nostre pagine.

Come annunciato recentemente, Epic Games Store continuerà a proporre giochi gratis per tutto il 2020. Un'ottima notizia per tutti i giocatori della piattaforma PC.