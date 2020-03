Epic Games Store: The Stanley Parable e un kolossal Ubisoft gratis la prossima settimana

I curatori dell'Epic Games Store hanno aggiornato la pagina principale per confermare la disponibilità dei giochi gratis di questa settimana e, soprattutto, per annunciare quelli che saranno offerti in regalo su PC a metà marzo.

Come svelato a inizio mese, a partire da oggi, giovedì 12 marzo, e fino al pomeriggio del giovedì successivo, 19 marzo, sarà possibile riscattare una copia gratuita di tre videogiochi.

Chi possiede un account Epic Store (l'iscrizione, lo ricordiamo, non prevede alcun costo e non richiede l'immissione di codici di carte di credito o di altri metodi di pagamento) può già effettuare il download dell'avventura 3D Anodyne Return to Dust, del titolo isometrico in pixel art A Short Hike e dell'avventura bidimensionale dalla forte impronta narrativa Mutazione.

Per quanto riguarda i giochi gratis riscattabili su Epic Store dal pomeriggio di giovedì 19 marzo, il colosso videoludico statunitense conferma l'arrivo dell'avventura in soggettiva The Stanley Parable e del primo capitolo dell'epopea a mondo aperto di Watch Dogs. In questo modo, Epic Games e Ubisoft rinsaldano ulteriormente la propria partnership dopo aver offerto in regalo un altro kolossal della compagnia francese, Assassin's Creed Syndicate.