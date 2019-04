Epic Games Store: Tim Sweeney smentisce l'arrivo di forum e carte collezionabili

L'Epic Games Store è online da pochi mesi e le funzionalità attualmente disponibili sono davvero poche. Se tra le possibili novità più richieste troviamo i salvataggi cloud, sono in molti a chiedere dei forum interni o carte da collezione come quelle viste su Steam.

Stando a quanto dichiarato da Tim Sweeney, il boss di Epic, queste due funzionalità non arriveranno mai:

"Non abbiamo piani per l'inserimento di un metagioco come quello delle carte collezionabili nell'Epic Games Store. La possibilità di fare regali agli amici e gli obiettivi sono invece nei nostri piani. Abbiamo inoltre creato un sistema di ticket per il supporto che gli sviluppatori possono utilizzare su tutte le piattaforme e i relativi negozi digitali."

"Epic non ha inoltre alcun piano per introdurre il supporto a forum dedicati a giochi di terze parti, ma incoraggiamo gli sviluppatori ad inserire dei collegamenti ai loro forum indipendenti (come Reddit, ad esempio) sulla pagina dei loro giochi. Proprio come con Fortnite, sproniamo gli utenti all'utilizzo di forum come quello creato su Reddit per la Battaglia Reale, che è indipendente da qualsiasi negozio o piattaforma".

Insomma, pare che siano molte le novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti del negozio, ma è difficile che gli utenti possano ritrovare alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la piattaforma di distribuzione digitale targata Valve.

In un recente tweet Sweeney ha anche dichiarato che, a differenza di quanto sostengono svariati utenti, il client Epic non include alcun tipo di spyware. L'azienda continuerà inoltre a fare il possibile per accaparrarsi nuove esclusive oltre a quelle già annunciate come Detroit: Become Human e Borderlands 3.