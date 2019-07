Epic Games Store: Torchlight disponibile gratis, svelato il prossimo titolo

Puntuale come sempre, anche oggi il catalogo dell'Epic Games Store si è aggiornato con il nuovo titolo gratuito della settimana, ovvero l'action RPG Torchlight.

Il titolo, il cui costo è di poco superiore agli 11 euro, potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da chiunque possieda un account Epic Games Store (lo stesso utilizzato per giocare a Fortnite Battaglia Reale su PC). Avrete tempo per aderire alla promozione fino al pomeriggio del prossimo giovedì 18 luglio, quando Torchlight lascerà il posto a Limbo. Sarà infatti l'apprezzatissima avventura in bianco e nero targata Playdead il prossimo titolo gratuito della settimana sul client Epic Games.

Nel caso aveste il dubbio sulla compatibilità del vostro PC con Torchlight, ecco di seguito i suoi requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows XP o successivo

Processore: compatibile con x86 da almeno 800MHz

RAM: 512MB

Scheda Grafica: Scheda grafica compatibile con DirectX con almeno 64MB di memoria (per esempio ATI Radeon 7200, NVIDIA GeForce 2, o Intel GMA 950)

DirectX®: 9.0c

Archiviazione: almeno 400MB di spazio libero

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che per tutto l'arco del 2019 si potrà ricevere un gioco gratuito a settimana sull'EGS. Avete letto della nuova politica dei rimborsi dell'Epic Games Store riguardante i titoli sviluppati grazie al crowdfunding?