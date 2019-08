Epic Games Store: ultime ore per scaricare gratis Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero

Ancora per poche ore sarà possibile scaricare gratis i due giochi Epic Games Store di agosto: Hyper Light Drifter e Mutant Year Zero Road to Eden, disponibili per il download fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 21 agosto.

Hyper Light Drifter

L'eco di un passato oscuro e violento risuona in una terra selvaggia, intrisa di tesori e sangue. Hyper Light Drifter è un'avventura GdR ricca d'azione, in pieno stile dei classici a 16 bit, ma da meccaniche e design attuale e in scala maggiore.

Mutant Year Zero Road to Eden

Da un team di sviluppo che comprende i designer di Hitman e Payday arriva Mutant Year Zero: Road to Eden, un gioco tattico che unisce il combattimento a turni di XCOM con meccaniche stealth in tempo reale e l'esplorazione un mondo post-umano rivendicato dalla natura... e dai Mutanti. La fine del mondo è arrivata, ovviamente. Per noi è finita, ma la Terra c'è ancora. La natura ha invaso le città in rovina. Il vento soffia tra le strade vuote, trasformate in cimiteri. Gli umani non esistono più. Rovistando tra i resti della civiltà troviamo i Mutanti, umanoidi deformati che somigliano ad animali, alla ricerca della salvezza e di qualcosa da mangiare. Per sopravvivere, tu e i tuoi compagni dovrete andare all'avventura per esplorare la Zona.

Dal 22 al 29 agosto i due giochi in questione verranno sostituiti da FEZ, che chiude così il catalogo dei giochi gratis del mese su Epic Games Store, in attesa delle novità di settembre.