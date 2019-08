Epic Games Store: ultime ore per scaricare This War Of Mine e Moonlighter

Resteranno disponibili fino alle 23:59 di oggi (giovedì 1 agosto) i due giochi gratis della settimana su Epic Games Store, avete dunque ancora pochissime ore per scaricare This War Of Mine e Moonlighter per PC.

Una volta riscattati, lo ricordiamo, i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli liberamente senza vincoli temporali di alcun tipo, come se fossero stati regolarmente acquistati.

Moonlighter

Tanto tempo fa, durante uno scavo archeologico, fu scoperta una serie di portali. La gente non impiegò molto tempo a scoprire che questi portali altro non erano che antichi varchi, capaci di condurre verso regni sconosciuti e dimensioni alternative in grado di ricompensare gli avventurieri più coraggiosi e spericolati con tesori dal valore inestimabile. Rynoka, un piccolo villaggio commerciale, fu fondato nei pressi del sito degli scavi per offrire rifugio agli avventurieri e dar loro la possibilità di vendere le ricchezze accumulate durante le esplorazioni. Moonlighter è un GDR d'azione con elementi roguelite che segue la vita quotidiana di Will, un negoziante avventuroso che sogna di diventare un eroe.

This War Of Mine

In This War Of Mine non giochi nel ruolo di un soldato d'élite, ma piuttosto in quello di un gruppo di civili che cerca di sopravvivere in una città sotto assedio, lottando con la carenza di cibo e medicine e costantemente in pericolo a causa di cecchini e rovistatori ostili. Il gioco ti permette di vedere la guerra da un punto di vista completamente nuovo.

Dal 2 agosto This War Of Mine e Moonlighter verranno sostituiti da Alan Wake e For Honor gratis, presto scopriremo inoltre i nuovi giochi gratuiti di agosto.