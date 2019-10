Epic Games Store vs Steam: secondo Devolver Digital, fanno entrambe il bene del PC gaming

Intervistato da GameSpot, il co-fondatore di Devolver Digital, Graeme Struthers, ha discusso della sfida tra Epic Games Store e Steam affermando che, secondo lui, tale competizione non può che fare il bene dell'intera industria videoludica su PC.

In difesa delle "filosofie ludiche" degli store PC concorrenti di Epic Games e Valve, l'alto rappresentante del famoso publisher che ha spento dieci candeline da pochi mesi spiega che "la sfida ha contribuito a farci uscire la modello in cui eravamo in precedenza, con una ripartizione dei ricavi tra sviluppatori/produttori e gestori degli store che si attestava sul 25%, Il passaggio al 30% ha trasformato le cose in tutti i sensi, ha portato a un riallineamento delle relazioni con gli sviluppatori ma i gestori di Steam sono sempre stati corretti, precisi, diretti e trasparenti".

"Produciamo anche su piattaforme diverse come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ma senza Steam, nulla di tutto ciò che è stato fatto avrebbe avuto un senso", aggiunge poi il dirigente di Devolver Digital riallacciandosi al discorso sulla sfida con EGS tra esclusive e differenze nelle commissioni agli sviluppatori per ribadire che "la competizione doveva arrivare prima o poi. Epic ha preso in considerazione questa cosa delle esclusive sul proprio store e ritengo che sia una cosa fantastica. Non puoi confrontare i due negozi come se fossero sullo stesso piano, su Steam sono stati investiti non so quanti milioni di dollari in questi anni ed Epic deve ancora farlo. Hanno una lunga strada da percorrere, soprattutto in termini di funzionalità e di set di strumenti per gli sviluppatori, non so se lo faranno mai o se lo stanno già facendo ma di certo so che la competizione è sempre un bene".

E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni del dirigente di Devolver Digital? Prima di lasciarvi al modulo dei commenti, vi riproponiamo la nostra intervista a Marco Minoli di Slitherine incentrata, appunto, sulla sfida tra Epic Store e Steam.