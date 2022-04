Epic Games stringe un accordo con AQUIRIS: in arrivo nuovi giochi multipiattaforma

Dopo essersi nuovamente avvicinata a Sony, da cui ha ricevuto finanziamenti per la creazione di un Metaverso e per l'ulteriore miglioramenteo dell'Unreal Engine 5, Epic Games ha annunciato di aver stretto una collaborazione con AQUIRIS, compagnia di sviluppo nota per titoli come Wonderbox: The Adventure Maker e Horizon Chase.

Non sono stati svelati dettagli particolarmente specifici sull'accordo, tuttavia l'ausilio tecnologico ed editoriale fornito da Epic Games contribuirà alla realizzazione di nuovi titoli multipiattaforma che supereranno per dimensioni e ambizioni qualsiasi precedente titolo di AQUIRIS.

"Siamo entusiasti di collaborare con Epic Games", ha dichiarato Mauricio Longoni, CEO di AQUIRIS, in un comunicato stampa. "È una forte conferma di ciò che AQUIRIS ha costruito finora e non vediamo l'ora di mostrare al mondo a cosa stiamo lavorando insieme. Il potere editoriale di Epic e la stretta collaborazione che abbiamo stretto nell'ambito della tecnologia, business intelligence e sviluppo dei prodotti ci aiuteranno a migliorare la qualità e la portata dei nostri titoli".

Hector Sanchez, responsabile dell'editoria di terze parti di Epic Games, e che entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione di AQUIRIS, ha aggiunto: "Non solo AQUIRIS ha un occhio attento per le esperienze di gioco di qualità, ma ha dimostrato grandi capacità artistiche e tecniche con l'utilizzo di Unreal Engine nei loro prodotti. Siamo onorati di avere questa opportunità per rafforzare il nostro rapporto con uno dei primi studi emergenti nella scena di sviluppo dell'America Latina".

Epic Games collabora anche con LEGO alla realizzazione di un metaverso per bambini e famiglie.