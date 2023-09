Epic Games, che succede? L'azienda di Fortnite e Unreal Engine licenzia 900 dipendenti

Dopo aver smentito i rumor sull'inferno di sviluppo di BioShock 4, il giornalista Jason Schreier lancia un nuovo, importante scoop che coinvolge Epic Games: a detta delle sue fonti anonime, l'azienda di Fortnite e Unreal Engine avrebbe deciso di licenziare ben 900 dipendenti.

A detta delle sue 'gole profonde', i vertici di Epic Games Inc. avrebbero inviato una nota confidenziale allo staff che preannuncia, appunto, un importante taglio del personale che coinvolgerà circa 900 dipendenti della compagnia, ovvero il 16% del totale della forza lavoro impiegata da Epic.

A giudicare da quanto svelato da Jason Schreier, quindi, il colosso videoludico che produce Unreal Engine 5 e titoli estremamente popolari come Fortnite, Fall Guys e Rocket League sarebbe in procinto di attuare una profonda 'ristrutturazione aziendale' che dovrebbe interessare quasi un migliaio di dipendenti.

Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro quali siano le sussidiarie o i settori maggiormente coinvolti da questa ondata di licenziamenti. Lo stesso Schreier, però, ricorda sulle pagine di Bloomberg News come Tencent possieda una quota del 40% di Epic Games, suggerendo così un intervento (anche solo indiretto) della holding cinese nei processi decisionali che dovrebbero condurre a questo ridimensionamento della forza lavoro dell'azienda fondata e tuttora presieduta da Tim Sweeney.