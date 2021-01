Epic Games supera Nintendo: è il marchio videoludico più noto al mondo

Nel corso dell'intero 2020, Epic Games è stata protagonista di una notevole crescita, che ha coinvolto anche il suo store digitale: in un solo anno, l'Epic Games Store ha acquisito oltre 52 milioni di nuovi utenti.

Con una community che conta ora oltre 160 milioni di appassionati, lo sviluppo della piattaforma è solo uno degli elementi che ha contribuito a rendere Epic Games sempre più celebre in tutto il mondo. Dalla diffusione dell'Unreal Engine 4 alla presentazione del nuovo Unreal Engine 5, la compagnia ha influenzato in maniera rilevante l'intera industria, senza contare il successo tutt'oggi inarrestabile di cui gode Fortnite: Battaglia Reale, celebre free to play che conta milioni di assidui frequentatori. A certificare l'incredibile notorietà del colosso videoludico, è ora intervenuto un interessante sondaggio.



Condotto da Business Financing, quest'ultimo ha cercato di identificare quale fosse il marchio videoludico più celebre nelle diverse aree del mondo. Ebbene, a trionfare è stata proprio Epic Games, riuscita a soppiantare persino la storica diffusione di Nintendo. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la popolarità di Epic Games - che ha di recente acquistato una nuova sede - è un dato di fatto in moltissime aree del mondo, dalla Spagna alla Russia, con l'Europa affiancata da Sud America e moltissime aree di Africa e Asia. La casa di Kyoto si mantiene invece in testa in Nord America, Germania e Cina, oltre che in Oceania e Regno Unito.