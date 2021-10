Epic Games toglie i venerdì liberi alternati scatenando l'ira dei dipendenti

Epic Games ha posto fine a una policy lavorativa introdotta nel corso della pandemia che prevedeva un venerdì libero alternato per tutti i suoi dipendenti, scatenando in questo modo le ire dei lavoratori che sono stati colti alla sprovvista da questa decisione dei piani alti. A segnalarlo è un report di Bloomberg.

Il venerdì libero era stato ben accolto dagli impiegati in quanto consentiva non solo di poter riposare maggiormente, ma anche di compensare alle ore lavorative in più svolte nel resto della settimana. Tuttavia, stando a quanto scritto in una email in possesso di Bloomberg, la policy dei venerdì alternati all'interno di Epic Games non veniva utilizzata in maniera eguale da tutti i dipendenti. "Attualmente notiamo persone con un sacco di venerdì liberi, e persone che non hanno mai beneficiato del vantaggio", queste le parole del chief operating officer Daniel Vogel contenute nella mail. Ciò avrebbe quindi spinto i dirigenti a porre fine alla pratica non essendosi rivelata efficace come immaginato.

Un portavoce della compagnia contattato dal portale Kotaku ha riferito non solo che la policy è stata definitivamente rimossa, ma anche che tale misura era sempre stata concepita come "temporanea", ricordando inoltre che gli studi di Epic Games hanno già quattro settimane di chiusura nel corso dell'anno oltre alle ferie a disposizione per tutto il personale. Fatto sta che le reazioni all'interno dello studio sono state tutt'altro che positive, considerato che la possibilità di poter non lavorare di venerdì era ben vista dalla maggior parte dei dipendenti.

La vicenda se non altro non è seria come altre situazioni all'interno di altre illustri compagnie: di recente MercurySteam è stata accusata di clima tossico ed atti punitivi da ex dipendenti, mentre invece i dipendenti Ubisoft sono furiosi per la scarsa comunicazione sui temi di cattiva condotta.