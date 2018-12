Epic Games vale 15 miliardi di dollari con Fortnite e Unreal Engine 4

Il 2018 è stato un anno straordinario per Epic Games. Stando agli ultimi dati registrati dai giornalisti di CNBC, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre il colosso videoludico della Carolina del Nord è riuscito a raggiungere e superare la mostruosa valutazione di 15 miliardi di dollari.

Gli analisti economici di CNBC provano a capire i reali motivi di questo straordinario successo (basti pensare che nel luglio di quest'anno Epic valeva 8 miliardi di dollari e nel 2012 "appena" 825 milioni) offrendoci una visione d'insieme dei punti di forza della compagnia e delle sue "fonti di guadagno".

Lo schema riassuntivo realizzato dalla redazione del portale finanziario statunitense è suddiviso in tre punti e, ovviamente, parte da Fortnite. I 200 milioni di utenti che popolano i server del battle royale più famoso del pianeta hanno permesso alla compagnia di Cary di generare entrate pari a un miliardo di dollari e di pianificare un 2019 altrettanto remunerativo.

Gli altri due punti analizzati dagli esperti di CNBC coinvolgono l'Unreal Engine 4: il motore grafico proprietario di Epic, infatti, è utilizzato da 7 milioni di designer, artisti digitali e programmatori che non si limitano a plasmare universi digitali per gli appassionati di videogiochi ma consentono al colosso a stelle e strisce di inserirsi in settori come quello dell'architettura, della produzione automobilistica e della ricerca scientifica applicata alla medicina.

La recente apertura dell'Epic Games Store, il fermento legato alla commercializzazione delle console next-gen (e dei videogiochi che ne accompagneranno il lancio) apre prospettive ancora più rosee per l'azienda fondata nel 1991 da Tim Sweeney candidandola ad essere una delle protagoniste indiscusse dell'industria videoludica nel corso dei prossimi anni.