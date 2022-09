Epic Games sempre più vicina al metaverso: investiti 30 milioni di dollari su Hadean

Ormai da diverso tempo Epic Games ha manifestato il proprio interesse per il metaverso, compiendo i primi, grossi investimenti verso tale direzione nel corso del 2022. E la casa di Fortnite non sembra affatto intenzionata a rallentare.

Dopo che Epic Games ha stretto una partnership con LEGO per la creazione di un enorme metaverso, la compagnia effettua ora un altro grosso investimento, pari a 30 milioni di dollari, su Hadean, azienda specializzata nel cloud computing che, secondo i dirigenti di Epic, ha le tecnologie necessarie per poter dare vita ad ambiziosi progetti di questo genere. "Hadean può fornire l'infrastruttura richiesta per creare un metaverso scalabile", spiega Marc Petit, vicepresidente di Unreal Engine Ecosystem, che prosegue: "La tecnologia di questa compagnia è complementare all'Unreal Engine di Epic Games, permettendo così di avere un'enorme quantità di utenti contemporaneamente e sbloccando nuovi strumenti per sviluppatori e creatori di contenuti".

Petit quindi conclude affermando di essere "felice di contribuire alla crescita di Hadean e non vediamo l'ora di lavorare assieme per costruire le fondamenta del nostro metaverso". Epic Games continua quindi con gli investimenti in ottica metaverso, destinati con tutta probabilità a divenire sempre più grandi nel prossimo futuro. Resta ora da capire come potrebbero essere applicati con successo sulle sue produzioni, Fortnite su tutte.