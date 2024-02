Epic Games vittima di un attacco hacker: maxifurto da quasi 200GB

Problemi per Epic Games: il gruppo ransomware Mogilevich dichiara di aver effettuato un attacco hacker ai danni della compagnia rubando quasi 200GB di dati (189GB per l'esattezza) e con l'intenzione di metterli subito in vendita tutti quanti.

Le informazioni che sarebbero in possesso di Mogilevich sono di vario genere e sensibili: password, indirizzi e-mail, nominativi, codici sorgenti, sistemi di pagamento ed altri elementi ancora sono infatti contenuti tra i poco meno di 200GB rubati dal gruppo. Mogilevich ha inoltre mandato un ultimatum ad Epic Games, chiedendo il pagamento di un riscatto entro e non oltre il prossimo 4 marzo. Non è stato tuttavia specificato a quanto ammonta il riscatto richiesto e quali saranno le conseguenze qualora la casa di Fortnite non volesse soddisfare le loro pretese.

Stando a quanto rivelato da Cyber Daily, Mogilevich è una realtà ransomware piuttosto nuova e che, prima del colpo ai danni di Epic Games, hanno effettuato altri tre attacchi a diverse realtà: la prima di queste una settimana fa è stata Nissan, nello specifico la sussidiaria Infiniti USA. Resta ora da capire come Epic Games intende muoversi nei confronti del gruppo, che in ogni caso per il momento non ha mostrato nessuna prova concreta dell'avvenuto furto.

Negli scorsi mesi ha fatto fortemente discutere la vicenda analoga di Insomniac Games rimasta vittima di un grave furto di dati, con il gruppo Rhysida che ha poi diffuso in rete il materiale rubato alla compagnia in forza ai PlayStation Studios.