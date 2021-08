Epic Games voleva accaparrarsi Horizon, Days Gone e le altre esclusive PlayStation su PC

Dopo avervi parlato degli ambiziosi piani di Google per conquistare l'intero mercato videoludico, ecco che spuntano altre interessantissime informazioni interne grazie alla diatriba tra Epic Games ed Apple. Una serie di documenti ha fatto emergere l'interesse dei creatori di Fortnite nei confronti delle produzioni first party di Sony.

Stando alle informazioni trapelate grazie alla causa, Epic Games ha inviato a Sony una proposta particolarmente allettante. Gli autori del free to play più popolare del momento volevano infatti firmare un contratto con il colosso giapponese per portare sull'Epic Games Store un numero variabile di giochi (si parla di 4/6 nei documenti) in cambio di ben 200 milioni di dollari. Ovviamente sappiamo come sono andate le cose e tutte le esclusive Sony PlayStation che sono approdate anche su PC hanno fatto il loro debutto sia sull'Epic Games Store che su Steam, segno che tale accordo non sia andato a buon fine.

Sempre dai documenti è emerso anche un dettaglio particolarmente curioso sulla strategia di Epic Games. Sembrerebbe che l'azienda abbia provato anche a contattare Microsoft ma che non sia poi accaduto nulla poiché secondo i creatori di Fortnite quello che il colosso di Redmond sta facendo con il Game Pass su PC è contro la loro filosofia. Tra i file viene anche citato il fatto che occasionalmente Pghil Spencer faccia visita a Gabe Newell presso la sede di Valve (informazione che il recente test di Steam Deck da parte di Phil Spencer proverebbe). A quanto pare Epic Games avrebbe persino pensato di contattare Nintendo, ma in questo caso non vi è stato nemmeno un tentativo da parte della software house, la quale ha definito un'eventuale approccio come un "moonshot", termine che sta ad indicare un lancio praticamente impossibile.