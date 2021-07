Epic Games vs Apple, la guerra continua in Australia: una vittoria per il team di Fortnite

Prosegue la causa legale che vede contrapporsi Epic Games ed Apple, in uno scontro legale iniziato ormai circa un anno fa, con la rimozione di Fortnite: Battaglia Reale da App Store.

A distanza di molti mesi dall'avvio della controversia legale tra i due grandi colossi del settore tecnologico, la portata dello scontro non sembra destinata a ridimensionarsi. Al contrario, mente procede il processo condotto negli Stati Uniti d'America, le autorità giudiziarie locali autorizzano una prosecuzione della causa anche in quel dell'Australia.

Come noto, Epic Games aveva infatti intentato causa ad Apple non solo negli USA, ma anche in altre aree del mondo. Tra queste ultime, ha trovato spazio appunto anche l'Australia. Una circostanza che aveva trovato uno stop alcuni mesi fa, quando Apple aveva esposto un ricorso, sostenendo l'illegittimità a procedere sul caso in Australia, poiché entrambe le società hanno sede negli USA. La corte australiana aveva inizialmente dato ragione ad Apple, ma ora una nuova sentenza ha rovesciato tale decisione. Dopo aver proceduto in appello, Epic Games si è infatti vista riconoscere il diritto ad agire legalmente anche in Australia: il processo, dunque, continuerà anche qui, anche se al momento manca una data precisa per la prima udienza.



Nel frattempo, prosegue l'evoluzione del battle royale, con la recente pubblicazione dell'aggiornamento 17.10 di Fortnite.