Epic Games vs Apple: nuovo ricorso contro i creatori di Fortnite, ecco il motivo

Mentre tutti sono concentrati sul processo che vede Microsoft contro la Federal Trade Commission (FTC), Apple ha fatto ricorso contro Epic Games in merito alla disputa legale relativa a Fortnite Battaglia Reale.

Nelle fasi avanzate del processo in questione, Apple ha avuto la meglio su Epic Games in 9 punti su 10: il giudice ha infatti stabilito che l'azienda di Cupertino non può proibire agli sviluppatori di inserire link per effettuare acquisti al di fuori dell'App Store. Ed è proprio su questo decimo punto che il colosso dell'elettronica ha deciso di fare ricorso, visto che ad emettere la sentenza è stata la US district court of California. Stando ai legali di Apple che hanno fatto ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, il giudice poteva prendere decisioni in relazione al solo territorio californiano e non a livello più ampio. In sostanza, l'azienda mette in discussione l'autorità dei tribunali distrettuali e la loro capacità di emettere sentenze valide in tutta la nazione.

A questo punto resta da capire quale sarà la prossima mossa di Epic Games, di cui ne sapremo di più nei giorni a venire. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro articolo dedicato alla faida tra Apple ed i creatori di Fortnite, che ha portato alla rimozione del gioco dagli store di iPad e iPhone.