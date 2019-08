Epic ha introdotto il BRUTO in Fortnite per consentire a tutti di vincere

Il nuovo veicolo B.R.U.T.O. introdotto con la Stagione 10 di Fortnite ha ricevuto diverse critiche dai giocatori, a causa della sua eccessiva potenza. Epic Games ha spiegato di aver inserito questo nuovo veicolo allo scopo di aiutare i giocatori meno abili a vincere e accumulare eliminazioni.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Epic Games ha spiegato i motivi che hanno spinto a inserire il B.R.U.T.O. nella Stagione 10 di Fortnite. Come ribadito dallo sviluppatore, la missione di Fortnite è quella di "riunire giocatori di tutte le skill per farli divertire insieme, dando a tutti la possibilità di vincere." Al tempo stesso, un altro obiettivo è quello di "offrire spettacolo e intrattenimento, e nuovi modi di giocare."

Stando alle parole di Epic Games, dunque, il B.R.U.T.O. è stato inserito proprio per questi motivi: aiutare anche i giocatori meno abili a vincere e accumulare uccisioni, offrire nuovi modi di giocare e offrire ancora più spettacolo all'interno del campo di battaglia.

Come potete vedere a fondo pagina, inoltre, Epic Games ha pubblicato due grafici in cui vengono evidenziati il numero e la percentuali di uccisioni fatte con il B.R.U.T.O. nelle partite di Fortnite. A giudicare da questi dati, il B.R.U.T.O. non avrebbe influenzato in modo significativo lo svolgimento dei match, limitandosi a offrire nuove opzioni di gioco e uno strumento che i giocatori alle prime armi possono utilizzare per ottenere più facilmente qualche eliminazione. Cosa ne pensate?

Intanto, ricordiamo che l'aggiornamento 10.10 di Fortnite ha apportato diverse modifiche al B.R.U.T.O., limitandone in parte la potenza.