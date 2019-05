Epic Mega Sale: al via gli sconti dell'Epic Store sui giochi PC in catalogo

Anticipata dai leak sul buono sconto di Fortnite per l'attivazione dell'autenticazione a due fattori, la voce di corridoio legata all'Epic Mega Sale trova ufficialmente conferma con l'inizio della prima tornata di sconti dell'Epic Games Store.

L'iniziativa del colosso videoludico statunitense coinvolge tutti (o quasi) i videogiochi presenti nel catalogo del negozio digitale dell'Epic Store e permette di ottenere uno sconto fino al 75% sul prezzo di titoli già commercializzati, così come di progetti in Early Access e persino di giochi in preordine. A rendere ancora più intrigante questa offerta c'è poi l'ulteriore sconto di 10 euro per i titoli il cui prezzo originario supera i 14,99 euro.

Nella lista degli Epic Mega Sale troviamo così l'attesissimo looter shooter Borderlands 3 (49,99 €), il funambolico action arcade Shakedown Hawaii (9,99 €), l'avventura ruolistica a tinte oscure Vampire the Masquerade Bloodlines 2 (49,99 €), la versione Early Access di Hades (14,86 €), l'action paranormale Control (49,99 €), l'espansione Below Zero di Subnautica (6,79 €), lo sparatutto post-apocalittico Metro Exodus (49,99 €), Darksiders 3 (49,99 €), l'avventura horror The Sinking City (38,99 €) o lo sparatutto zombesco World War Z (20,53 €).

La promozione dell'Epic Mega Sale parte quest'oggi, giovedì 16 maggio, e si protrarrà fino a giovedì 13 giugno. In calce all'articolo trovate il link da cui potete consultare tutti i videogiochi PC in offerta sull'Epic Games Store. A chi ci segue ricordiamo inoltre che è recentemente trapelata online la data di inizio dei Saldi Estivi di Steam.