Epic ha messo fine al farming di XP in LEGO Fortnite e i giocatori non l'hanno presa bene

Pare proprio che la pacchia sia finita, dal momento che Epic Games ha bloccato uno dei sistemi più utilizzati dai giocatori di Fortnite per accumulare quantità spropositate di punti esperienza e scalare i livelli del Pass Battaglia senza alzare un dito.

Il sistema in questione era incredibilmente semplice, poiché consisteva nell'avviare LEGO Fortnite e lasciare il dispositivo acceso per qualche ora col personaggio fermo: nel giro di circa tre ore, ci si ritrovava con ben cinque livelli in più del Battle Pass. Unito ad altri trucchi per il farming di XP, questo metodo permetteva ai giocatori di raggiungere il livello massimo del percorso di ricompense in tempi record e, soprattutto, senza dover mai acquistare i livelli tramite V-Bucks.

Purtroppo, però, gli sviluppatori non hanno gradito che i giocatori di LEGO Fortnite utilizzassero la modalità survival in questo modo e hanno deciso di introdurre un meccanismo per bloccare definitivamente il sistema. Se siete giocatori della modalità a base di mattoncini non c'è nulla da temere, poiché ora il sistema impedisce di ottenere XP solo a chi resta immobile, ma chi gioca normalmente continuerà ad accumulare esperienza come ha sempre fatto.

Come potete facilmente immaginare, molti appassionati non l'hanno presa benissimo e hanno espresso il proprio disappunto sui social. Al momento, pare che Epic Games non abbia risposto a nessuno di questi commenti e non abbia nemmeno rilasciato dichiarazioni in merito al fix, non elencato tra i cambiamenti dell'ultima patch.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo trucchetto per scalare i livelli del pass nel modo più veloce possibile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come costruire veicoli in LEGO Fortnite.

