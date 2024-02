Epic Mickey 3 diverrà mai realtà? Warren Spector amerebbe farlo, ma...

A sorpresa durante il Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio 2024 è stato annunciato ufficialmente Epic Mickey Rebrushed, nuova versione dell'opera originale pubblicata nel 2010 su Wii. Il reveal ha fatto felici non solo i fan, ma anche lo stesso creatore della serie, Warren Spector.

Director del primo Epic Mickey e in seguito creative director di Epic Mickey 2 The Power of Two, Spector ha manifestato attraverso LinkedIn il suo entusiasmo verso l'edizione rimasterizzata della sua vecchia produzione: "Non so da dove iniziare per descrivere quanto sono felice di vedere Epic Mickey tornare su Nintendo Switch e altre piattaforme", ha dichiarato il celebre game designer noto per aver dato i natali anche a Deus Ex oltre ad aver prodotto System Shock.

Dopo aver sottolineato quanto il team dietro lo sviluppo del gioco per Wii, così come THQ Nordic e Purple Lamp per la remastered, hanno svolto "un grande lavoro nel dare vita al progetto", a Spector è stato poi chiesto se prima o poi un Epic Mickey 3 diverrà realtà. Il designer vorrebbe creare un nuovo episodio della serie, tuttavia ha anche spento gli entusiasmi dei giocatori: "Amerei realizzare Epic Mickey 3, ma attualmente ho un lavoro quotidiano che mi rende impossibile lavorarci, anche se avrei grandi idee su cosa mettere nel terzo capitolo".

Per ora, dunque, non resta che aspettare l'arrivo di Epic Mickey Rebrushed, fissato al 2024 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.