Epic Mickey Rebrushed è realtà: il remake del Platform per Wii arriva su Switch nel 2024

In occasione del Nintendo Direct Partner Showcase del 21 febbraio c'è stato spazio anche per un gradito ritorno dal passato: l'originale Epic Mickey si prepara a rivivere su Nintendo Switch attraverso un fedele remake intitolato Epic Mickey Rebrushed, prodotto da THQ Nordic.

Il filmato mostrato durante l'evento non fornisce troppi dettagli in merito alla natura del progetto, che promette di riproporre il titolo originale visto su Nintendo Wii alla fine del 2010 in veste grafica aggiornata e maggiormente al passo con i tempi, senza alcuna omissione in termini di contenuti. Epic Mickey Rebrushed è confermato in uscita nel corso del 2024, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi in merito all'effettiva data di lancio.

In ogni caso si tratta di un'occasione interessante per riscoprire uno dei Platform più apprezzati per Wii, diretto dal celebre game designer Warren Spector e che colpì i giocatori con le sue evocative visuali e meccaniche di gameplay variegate. Dopo i risultati raggiunti dal primo episodio negli anni successivi vennero pubblicati altri due giochi del brand, Epic Mickey Power of Illusion per 3DS e Epic Mickey 2 The Power of Two su più piattaforme, ma purtroppo un terzo episodio principale non è mai divenuto realtà.

Sempre nel corso del Nintendo Direct è stata anche rivelata la data d'uscita di Grounded, uno dei primi giochi targati Xbox Game Studios ad arrivare sulla piattaforma ibrida di Nintendo.