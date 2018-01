Epic mostra l'impatto che avrà sui server di gioco il fix per i bug Meltdown e Spectre

Avrete sicuramente sentito parlare di, le due falle di sicurezza nei processori AMD e Spectre recentemente scoperte. Vista la gravità della situazionesi è già mobilitata per rilasciare una patch correttiva

Il fix avrà sicuramente un impatto sulle prestazioni, trascurabile sui singoli PC, ma sicuramente rilevante per il settore business e per i data center di grosse dimensioni. Nelle scorse ore ci ha pensato Epic Games, casa responsabile dell'Unreal Engine, a fornire alcuni dati relativi ai suoi server di gioco: l'utilizzo delle CPU aumenterà in maniera decisamente significativa, passando dal 25% al 60%. Un carico di tale portata può causare un notevole impatto sulle prestazioni e una riduzione delle performance, che potrebbero tradursi nell'aumento di latenza durante i match multiplayer di titoli come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Il reale impatto verrà valutato in maniera più precisa nei prossimi giorni, ma al momento la situazione appare poco incoraggiante.