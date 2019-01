Epic: niente update di Fortnite prima del lancio di un evento competitivo

I problemi riscontrati in passato con gli update di Fortnite avvenuti a ridosso del lancio di un nuovo torneo competitivo spingono i vertici di Epic Games a operare un importante cambiamento.

D'ora in avanti, promettono le alte sfere del colosso videoludico a stelle e strisce, non avverrà più nessun tipo di aggiornamento poco prima dell'apertura di un nuovo evento competitivo di Fortnite Battaglia Reale.

La nuova politica sugli update interesserà già i prossimi tornei: il Secret Skirmish con montepremi di 500.000 dollari che si terrà tra il 14 e il 15 febbraio, ad esempio, non sarà anticipato da update di sorta. In questo modo, gli autori del Nord Carolina sperano che la scena professionistica legata allo sparatutto di Epic non venga coinvolta da problematiche come quelle accorse a metà dicembre ai partecipanti del torneo Winter Royale a causa della spada Infinity Blade.

La nuova posizione assunta da Epic Games è stata accolta positivamente dalla maggior parte delle personalità di spicco di Fortnite ma in molti si chiedono quali conseguenze potrà avere questa decisione nel medio-lungo termine.



L'alta frequenza di aggiornamenti è infatti una delle principali chiavi del successo di Fortnite Battaglia Reale, consentendo agli appassionati di fruire di contenuti e di elementi per la customizzazione estetica sempre nuovi a cadenza giornaliera e di attività inedite ogni settimana, come dimostra la grande attesa che accompagna l'inizio dell'evento ingame di Tempesta di Ghiaccio.