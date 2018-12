Epic risolve i problemi di Fortnite Salva il Mondo, ricompense per tutti i giocatori

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 7.10 di Fortnite, la modalità Salva il Mondo è stata completamente disattivata a causa di problemi non meglio specificati. Dopo poco più di 12 ore la situazione sembra essere tornata alla normalità e il PvE è nuovamente disponibile.

Epic ha annunciato su Twitter di aver risolto i problemi e di aver ripristinato Salva il Mondo, sebbene i test siano ancora in corso e dunque potrebbero verificarsi down improvvisi nelle prossime ore. La compagnia sta lavorando per ripristinare l'inventario e i progressi salvati, dunque non spaventatevi se il vostro account risulta vuoto. Per scusarsi, gli sviluppatori hanno annunciato che tutti i giocatori riceveranno 1.000 Gold, 500 biglietti Snowflake e l'accesso a tre Eventi Lama come ricompensa per il disservizio.

Non è chiaro quale fattore abbia effettivamente generato il problema e se la causa sia riconducibile all'aggiornamento 7.10 oppure all'infrastruttura di Epic, in ogni caso la situazione sembra essere tornata alla normalità dopo un lungo stop forzato per i giocatori di Salva il Mondo.