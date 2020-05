Epic s'innamora di PS5: 'ha un hardware fenomenale', spiega Tim Sweeney

A margine della presentazione dell'Unreal Engine 5 con primo gameplay su PS5, Tim Sweeney di Epic Games interviene sulle pagine di The Verge per lodare l'hardware di PlayStation 5, specie per quanto riguarda la GPU e l'SSD iperveloce della console nextgen di Sony.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di The Verge sulle potenzialità grafiche delle console di nuova generazione, l'amministratore delegato di Epic non ha nascosto il suo entusiasmo per PS5 spiegando come "l'hardware che Sony si appresta a lanciare è assolutamente fenomenale. Non solo in termini di pura potenza grafica, che è comunque senza precedenti, ma anche per quanto riguarda l'architettura scelta per la gestione della memoria che, da sola, fa impallidire qualsiasi cosa sia stata lanciata fino ad oggi. Il nuovo SSD di PS5 rappresenta lo stato dell'arte ed è molto più avanti rispetto a quello che si può acquistare oggi per allestire un PC gaming di fascia alta".

Sempre a detta di Sweeney, con PlayStation 5 "il tempo delle schermate di caricamento e del pop-in delle geometrie è destinato a finire, tutto ciò abiliterà tipi di contenuti che abbiamo solo sognato in passato". Il CEO di Epic si è poi soffermato sulla GPU di PS5 e sulle sue potenzialità in ambito gaming per spiegare che "ha un'emorme potenza, ma anche un significativo aumento della larghezza di banda nella gestione delle risorse dello spazio di archiviazione. Tutto ciò sarà determinante perchè è un qualcosa che consente alla GPU di adattarsi alla memoria, può gestire mondi di gioco grandi decine di gigabyte in maniera istantanea".