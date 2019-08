Epic fa sul serio: Celeste e Inside saranno i prossimi giochi gratis dell'Epic Store!

L'aggiornamento settimanale dell'Epic Store conferma la disponibilità del download gratuito di FEZ e svela i prossimi videogiochi su PC che saranno messi a disposizione degli utenti del negozio digitale di Epic Games, ossia i capolavori indie Celeste e Inside.

Se fino al 29 agosto sarà possibile arricchire gratuitamente la propria ludoteca digitale con FEZ, a partire dal pomeriggio di giovedì 29 agosto e fino al 5 settembre i curatori dell'Epic Store ci invitano a prepararci a scaricare gratis lo splendido platform Celeste di Matt Thorson e l'indimenticabile avventura a tinte noir Inside di Playdead.

I due titoli scelti da Epic per chiudere in bellezza il mese di agosto vantano delle medie voto tra le più alte di questa generazione, con giudizi entusiastici della stampa di settore e una calorosa accoglienza ricevuta dagli appassionati. Dietro al successo di Celeste e Inside c'è l'incredibile cura per i dettagli riposta dai rispettivi autori, con uno slancio di originalità rappresentato da ambientazioni uniche e da dinamiche di gameplay che hanno saputo danzare armoniosamente tra l'innovazione e il rispetto dei capolavori passati dei propri generi di riferimento (come il mitico Kid Icarus per NES e Limbo, anch'esso offerto gratuitamente su Epic Store nel mese di luglio).

Cosa ne pensate della nuova offerta di Epic Games riservata agli utenti del proprio Store su PC? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza di queste due gemme della produzione videoludica indipendente recuperando la nostra recensione di Celeste e la recensione di Inside.