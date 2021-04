Epic e Sony: 200 milioni di ragioni per rafforzare l'alleanza

Con il maxi investimento da 200 milioni di dollari di Sony in Epic Games, i due colossi videoludici rinsaldando ulteriormente la propria alleanza. Con il lancio di PS5 e l'arrivo a breve di Unreal Engine 5, quali prospettive può aprire questa collaborazione?

La partnership tra i due colossi del settore rientra in un'operazione di più ampio respiro che ha portato l'azienda statunitense di Fortnite, Rocket League e Fall Guys a raccogliere qualcosa come un miliardo di dollari di ulteriori investimenti da parte di un variegato pool di fondi internazionali.

Per stessa ammissione del fondatore e boss di Epic Tim Sweeney, l'intervento di Sony in questa ciclopica operazione di rifinanziamento è stato determinate poiché consentirà alla sua compagnia di "far avanzare la tecnologia e l'industria dell'intrattenimento digitale", una strategia che accomuna i due attori dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Grazie a questo intervento, Epic punta a fornire strumenti ancora più avanzati agli sviluppatori con Unreal Engine, con un orecchio teso sui desideri dei giocatori tramite il programma di esclusive e titoli gratis avviato con Epic Games Store. Alla luce della già forte sinergia tra Epic e Sony per lo sviluppo di Unreal Engine 5 e dell'hardware di PS5, cosa ci attende dopo questo rifinanziamento da 200 milioni di dollari? Ne parliamo nel nostro nuovo video speciale che campeggia a inizio articolo.