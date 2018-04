Epic sta pensando ad una nuova modalità per Fortnite Battle Royale?

Squadra che vince non si cambia, ma stando agli ultimi rumor apparsi in rete Epic Games avrebbe intenzione di introdurre nel suo Fortnite Battle Royale una nuova modalità di gioco, che andrebbe a cambiare radicalmente le regole a cui siamo abituati. Verrebbe permesso infatti ai giocatori di ritornare in vita dopo essere stati eliminati.

Questa possibilità è stata ventilata dagli sviluppatori in una risposta data ad un fan su Reddit, nella quale si menziona una modalità che potrebbe essere molto simile a quella del Gioco delle Armi, già vista in altri titoli come quelli della serie di Call of Duty a partire dal primo Black Ops. Essenzialmente questa permette a tutti i giocatori di partire con un'arma base, di solito una pistola, e man mano che uccideranno gli avversari, i giocatori riceveranno un'arma diversa; vincerà colui che avrà effettuato una kill con ognuna delle armi proposte.

La particolarità di questa modalità, almeno in ottica Battle Royale, starebbe nella possibilità di respawnare dopo la morte, meccanica finora preclusa in Fortnite, anche in tutti gli eventi speciali che ha ospitato il gioco. Voi cosa ne pensate di una modalità come Gioco delle Armi in Fortnite? Potrebbe piacere ai giocatori o sarebbe meglio puntare a qualcosa di diverso, magari sul versante degli eSport?