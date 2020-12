Epic Store: 15 giochi gratis e i Saldi di Natale dalla prossima settimana

A Natale siamo tutti più generosi: è così che si apre il comunicato con il quale Epic Games annuncia i saldi natalizi che prenderanno il via il prossimo 17 dicembre sul proprio Store digitale per PC.

I Saldi di Natale di Epic Games Store si preannunciano memorabili, e non solo per i numerosi giochi che verranno messi in offerta con sconti che arriveranno fino al 75%. Il colosso americano, che già si veste da Babbo Natale tutto l'anno dispensando regali a destra e a manca a cadenza settimanale, ha annunciato che durante il periodo promozionale offrirà a tutti i propri utenti ben 15 giochi gratis, uno per ogni giorno dei saldi. Ciascun gioco sarà gratuito per sole 24 ore, ma una volta riscattato potrete tenerlo per sempre.

Nell'attesa, potete sfogliare il catalogo e inserire i titoli di vostro interesse alla lista dei desideri: riceverete una notifica quando saranno in offerta o gratis. Se non lo avete ancora fatto, inoltre, potete aggiungere alla vostra raccolta i due nuovi giochi gratis di questa settimana, ovvero Pillars of Eternity Definitive Edition e Tiranny, due giochi di ruolo made in Obsidian Entertainment.